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Panço tarafından elektronik posta adresimin işlenmesini, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılmasını ve saklanmasını, ticari elektronik ileti almak istediğimi kabul ediyorum.
(*Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.)
Detaylı bilgi ve haklarınız için Panço Pazarlama Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metinini inceleyebilirsiniz
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